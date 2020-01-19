Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Nakşibendi şeyhi toprağa verildi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş. isimli bir kişi görüştüğü Nakşibendi tarikatının ileri gelenleri arasında yer alan Şeyh Abdülkerim Çevik'e silahla ateş açtı.

Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu. Şüpheli Y.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hastanedeki işlemleri sonrası yakınları tarafından teslim alınan Çevik'in cenazesi, Erentepe Mahallesi'ndeki Şeyh Masum Camisi'ne getirildi.

Çevik'in cenazesi, Şeyh Abdurrahman-i Taği Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri, kanaat önderleri ve çok sayıda kişi katıldı.



