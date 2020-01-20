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08:58 20 Ocak 2020
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    konut, emlak

    'Bekar erkeğe ev yok' diyen ev sahibi ve emlakçıya 1000'er lira ceza

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    Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), “1+1 daireyi bekâr erkek kiracıya vermiyorum” diyen ev sahibi ile aracı olan emlakçıyı 1000’er lira idari para cezasına çarptırdı.

    M.K. isimli bir kişi, emlakçının aracılık ettiği 1+1 bir daireyi kiralamak için müracaatta bulundu. Ancak emlakçı, ev sahibi ile yaptığı görüşme sonrası 'evin erkek kiracıya verilmeyeceğini' ifade etti.

    Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre cinsiyeti ve medeni hali nedeniyle kendisine ayrımcılık yapıldığını iddia eden M.K. ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurarak ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını istedi. Tarafları dinleyen TİHEK ise emsal bir karara imza attı. Geçtiğimiz günlerde taraflara tebliğ edilen kararda özetle şöyle denildi:

    “Emlak müşaviri ve başvuran arasında söz konusu evin kiralanmasında yalnızca cinsiyet üzerinden gerçekleşen diyaloglar ve somut olayın niteliği, başvuranın iddialarının medeni halinden değil, cinsiyetinden kaynaklandığını göstermektedir. Somut olayda başvuran, ev sahibinin talimatı doğrultusunda emlak müşavirliğinin kendisine erkek olduğu için ev kiralamaktan imtina ettiğini ifade etmektedir. Başvurana ev kiralanmaması, emlak müşavirinin açıklamaları doğrultusunda ev sahibinin daha önceki erkek kiracılar eve zarar verirken, kadın kiracıların temiz ve titiz bir şekilde evi kullanmalarına ilişkin deneyimine dayandırılmaktadır. Ne var ki söz konusu deneyimden hareketle, evi kiralamak niyetinde olan bütün erkeklerin eve hasar vereceği kanaatine varmak varsayımdan öte bir gerçeklik taşımamaktadır. Kadınların erkeklerden daha temiz olduğu yönünde genel olarak kabul gören ve objektif bir temelden yoksun olan cinsiyet algısından kaynaklanan söz konusu varsayımın farklı muamelenin nedeni olduğu açıktır. Somut olayda emlakçı ve ev sahibi her ne kadar emlakçının kendisine verilen talimatı yerine getirdiğini ifade etseler de 6701 Sayılı Kanun kapsamında ayrımcılık talimatını uygulamak da yasaktır. Bu gerekçelerle ev sahibi ve emlak müşaviri hakkında biner lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”

    'Kadınlar daha titiz'

    Karar dosyasında yer alan bilgilere göre, muhataplardan G. Emlak Müşavirliği yetkilisi İ.T., Ev sahibi H.B.B. daha önce defalarca erkek kiracısı olduğunu ancak erkek kiracıların mülküne ciddi zarar verdiğini, kadın kiracıların daha temiz ve titiz davrandıklarını belirterek ilk tercihinin kadın kiracılardan yana olduğunu söyledi” dedi.

    Etiketler:
    Cinsiyet ayırımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı, kiralık ev, Kiralık, kiracı, daire, Emlakçı, Para cezası
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