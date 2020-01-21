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10:55 21 Ocak 2020
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    'Ponzi Arzu'nun hapis cezasına avukatı itiraz etti: Müştekilerin iradelerini yanıltan hileli bir söylem yok

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    Türkiye
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    Bursa'da 'Ponzi Arzu' olarak bilinen Arzu Mertkil'in 73 kişiyi 20 milyon lira dolandırmasına ilişkin davada avukat, cezaya ve sanığın tutuklanmasına itiraz etti: "İstisnasız tüm müştekiler daha fazla para kazanmak için sisteme girmişlerdir. Müştekilerin iradelerini yanıltan hileli bir söylem yoktur."

    Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Ocak'taki karar duruşmasında hapis cezasıyla birlikte tutuklanmasına hükmedilen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertkil'in avukatı Erdal Yıldız, karara ve tutukluluğa ilişkin aynı mahkemeye itiraz dilekçesini verdi.

    Daha önce mayıs ayında görülen duruşmada, avukatı Yıldız'ın iki yılı aşan tutukluluk süresinin yasal olmadığı yönündeki itirazı üzerine ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mertkil'in avukatı, mahkemeye aynı gerekçeyle itiraz etti.

    Dilekçesinde yasal tutukluluk süresinin aşıldığına işaret eden Yıldız, ayrıca kararı da usul ve yasaya aykırı buldukları gerekçesiyle istinaf yoluna başvurdu.

    Karar verilse dahi müvekkili Mertkil'in tutuklanmasını gerektirecek herhangi bir gelişme, yeni delil olmadığını savunan avukat Erdal Yıldız'ın dilekçesinde şunlara yer verildi:

    "Sayın mahkemenizin kararının eksik inceleme sonucu alındığı, dolayısıyla usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatindeyiz. Usul gereği istinaf yoluna başvurma süresinin hükmün açıklanmasıyla başlaması sebebiyle iş bu süre tutum dilekçesini mahkemenize sunma zorunluluğu doğmuştur. Gerekçeli kararın tarafımıza ulaşmasıyla ayrıntılı istinaf dilekçemizi de bilahare sunacağız. 15 Ocak'taki duruşmada hapis cezasıyla birlikte müvekkilimiz kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek bize göre hukuka ve usule aykırı şekilde tutuklanmıştır. Müvekkilimiz 11 Şubat 2017'de tutuklanmış, 13. celsede 23 Mayıs 2019'da yasal tutukluluk süresinin dolması sebebiyle tahliye edilmiştir. Konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirine uyan müvekkilimiz, mahkeme tarafından tutukluluk yasal süresi 1 yıl uzatılmadığı halde karar duruşmasında kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek tutuklanmıştır."

    Yıldız Mertkil'e verilen hapis cezalarının da medyanın gösterdiği ilgi ve müşteki çokluğu nedeniyle mahkemenin baskı altında kaldığını gösterdiğini öne süren Yıldız, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

    "Müvekkilimiz ev hapsindedir dolayısıyla kaçması mümkün değildir. Esasa etkili olacak tevsii tahkikat taleplerimizin reddedilmesi nedeniyle dosyanın usulden bozulacağı kuvvetle muhtemeldir. Dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli hareket müvekkilimizde bulunmamaktadır. İstisnasız tüm müştekiler daha fazla para kazanmak için sisteme girmişlerdir. Müştekilerin iradelerini yanıltan hileli bir söylem yoktur. Kanaatimizce verilen hapis cezaları esas yönünden dayanaksız kalacaktır. 2 yıllık yasal tutukluluk süresinin dolması nedeniyle tahliye edilen müvekkilimiz hakkında tekrar hiçbir gerekçeyle hüküm kesinleşinceye kadar tutuklama tedbirine başvurulmasının kanunen yasak altına alınmış olması nedeniyle mahkemenin verdiği tutuklama kararının kaldırılarak müvekkilimizin tahliye edilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz."

    Mahkemenin ilerleyen günlerde itirazı değerlendirmesi bekleniyor.

    Etiketler:
    Ceza, Sanık, Avukat, Yardım, Hile, Hapis cezası, Hapis, Para, bahane, Arzu Mertkil, Ponzi Arzu
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