Sırbistan TürkAkım’dan doğalgaz alımı için tarih verdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic Sputnik'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Umarım, TürkAkım’dan ilk doğalgazı bu yılın sonuna kadar almaya başlarız. Biz işimizi yaptık… Şimdi Bulgaristan’ın kendi işini tamamlamasını ve boruları birleştirmesini bekliyoruz. Ve sonra, umarım, yıl sonuna kadar ilk gaz hacmini alacağız.”

Sırbistan lideri, “Eylül ayı, diyorlar. Ama ben her zaman şüpheciyim, bu yüzden yıl sonu diyorum. Bu, vatandaşlarımız ve sanayimiz için çok büyük ve çok önemli haber olacak” diye ekledi.