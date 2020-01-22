Erbil'de Türk diplomatın öldürülmesi soruşturmasında 1 zanlı tutuklandı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin 17 Temmuz 2019'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen ve hakkında "tutuklamaya yönelik yakalama" kararı bulunan şüpheli F.Ç, Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve MİT ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaparken yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen F.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erbil'de 17 Temmuz 2019'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse öldürülmüş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.