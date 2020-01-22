Orman Bakanlığı'ndan '10 milyon fidan kurudu' iddiasına fotoğraflı yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 11 Kasım'da dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ının kuruduğu iddiasına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Twitter hesabından açıklama yayınlayan bakanlık, fidanlarla ilgili 'Kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşıldığını' belirterek, şu ifadelere yer verdi:

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) 22 января 2020 г.

​"Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019’da gerçekleştirdiğimiz Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında, Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir."

​Açıklamada ekilen fidanların son halini gösteren fotoğraflara da yer verildi.

​​Cumhuriyet gazetesinden Sena Yaşar imzalı haberde, Tarım Orman-İş Sendikası'nın 11 Kasım 2019’da ‘Geleceğe Nefes’ projesi kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90’ının kuruduğunu belirlediği öne sürülmüştü.