Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem, Bursa, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nin konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 22, 2020
MUSALAR-AKHISAR (MANISA) https://t.co/T6vkDO69r9
22.01.2020, 22:22:15 TSİ
Büyüklük: 5.4
Derinlik: 8.5 km#Kandilli
AFAD'ın açıklaması ise şu şekilde:
#DEPREM: Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) January 22, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️ https://t.co/cofXSurHiN
Ayrıntılar geliyor...
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