Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Manisa Akhisar olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.