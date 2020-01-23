Bolu Belediye Başkanı Özcan: Erdoğan’dan 29 kez randevu istedim ama cevap alamadım

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin sorunları ve talepleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini ancak karşılık alamadığını söyledi. Özcan, son bir ayda 27 kez sözlü, 2 kez de yazılı olarak randevu talep ettiklerini belirtti.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sözcü'den Başak Kaya'ya kentin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Bolu'dan geçmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini belirten Özcan, altığı tek yanıtın "Bizi sizi ararız" olduğunu ifade etti.

Özcan şunları kaydetti:

"Ankara-İstanbul arasındaki Yüksek Hızlı Tren güzergahına Bolu'nun dahil edilmesini istiyoruz. Son bir ayda 27 kez sözlü 2 kez de yazılı olarak randevu talep ettik. Erdoğan bizi dinlerse, haklı olduğumuzu görecektir. Gerekirse Ankara'ya kadar yürüyeceğim. Bu proje Bolu'nun kalkınması açısından büyük önem arz etmektedir. Böylelikle 5 milyon liralık bir geri dönüş sağlanacaktır."