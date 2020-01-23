Ankara'da peş peşe depremler

Ankara'nın Akyurt ilçesinde büyüklüğü 3.8 ve 4.5 olmak üzere iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün Ankara'da peş peşe iki deprem meydana geldi.

Akyurt ilçesinde saat 06:42'de 3.8, saat 06:54'de 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.



Gelişmeleri takip ediyoruz. — AFAD (@AFADBaskanlik) January 23, 2020

​Ankara Valisi Vasip Şahin, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi. Şahin, detaylı incelemeler için ekiplerin sahada çalışmalarına başladığını kaydetti.

İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. — Vasip Şahin (@vasipsahin) January 23, 2020

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