Pizzaya tüküren kurye için 18 yıla kadar hapis istemi

Eskişehir'de sipariş olarak götürdüğü pizza paketini açarak tüküren ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden motosikletli kurye Burak S. hakkında 2 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eskişehir'de pizza dağıtımı yapan motosikletli kurye Burak S., 24 Aralık 2017'de sipariş götürdüğü apartmanda elindeki kutuyu açıp içindeki pizzaya tükürdü.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Burak S.'nin pizzaya tükürme anını cep telefonu kamerasıyla çektiği görüldü.

Burak S., daha sonra merdivenlerden 5. kata çıkıp, siparişi veren'e pizzayı teslim etti.

Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin, kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerası kayıtlarında görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardından olay, yargıya taşındı. Burak S.'nin pizza firmasındaki işine de son verildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın beşinci duruşmasına tutuksuz sanık Burak S. ile şikayetçi Alyüz katılmazken, mahkemede avukatları yer aldı.

Mahkeme savcısı, verdiği mütalaasında Burak S. hakkında, 'tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek'ten 2 yıldan 15 yıla kadar 'mala zarar vermek' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

4 bin lira tazminat cezası

Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma için ek süre istemesinin ardından ertelendi.

Öte yandan Burak S., Tüketici Mahkemesi'nde 'mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü' gerekçesiyle 4 bin liralık tazminat cezasına çarptırılmıştı.