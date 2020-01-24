Evlerine giren hırsızları yakalatmak isterken yakayı ele verdiler

Evde oturan 3 kişi, evlerine hırsız girdiği şüphesiyle polise ihbarda bulunup kendilerini evin odasına kapattı. Hırsızları suçüstü yakalayan polis, yaptığı araştırmada evin adeta Hint keneviri tarlasına dönüştüğünü gördü. Ev sakinleri uyuşturucu madde imalatından, eve giren şahıslar ise hırsızlıktan gözaltına alındı.

İddiaya göre olay Maltepe’de 23 Ocak'ta gece 03:00 sıralarında Maltepe'nin İdealtepe mahallesinde yaşandı.

Evlerinde oturan B. G. V., G. S,B. isimli kişiler, polisi arayarak evlerine hırsızların girmeye çalıştığı ihbarında bulundu. Ev sakinleri korkudan kendilerini evin bir odasına kapattı. Kapıyı açıp eve giren iki şahıs ise evde hırsızlık yapmaya başladı. Adrese gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, evin açık kapısından içeri girdiklerinde iki şahısla karşılaştı. Şahısları etkisiz hale getiren polis, ardından ev sahiplerinin bulunduğu odaya geçti.

Ardından evdeki incelemeleri genişleten polis ekipleri bir odanın kapısını açtıklarında ise adeta şaşkına döndü. Odanın hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğünü gören polis ekipleri bu kez ev sahiplerini gözaltına aldı. Yapılan incelemede aynı zamanda evde 50 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ev sahipleri B. G. V., G. S. B. isimli şahıslar uyuşturucu madde imalatı suçundan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine eve giren iki şahıs ise hırsızlık olayı nedeniyle Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

- Evde oturan 3 kişi, hırsızları polise ihbar edip kendilerini odaya kapattı. Hırsızları suçüstü yakalayan polis, evin adeta Hint keneviri tarlasına döndüğünü gördü.

- Ev sakinleri uyuşturucu madde imalatından, eve girenler hırsızlıktan gözaltına alındıhttps://t.co/Y6E9jcbg0e pic.twitter.com/3Ux1H0mroy — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 24, 2020

​