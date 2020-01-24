Kafede telefonla konuşan gazeteciyi ‘Hükümeti eleştiremezsin’ deyip ihbar ettiler

Gazeteci Y.K., Muğla’da kafede telefonla konuşurken hükümetin Libya ve Suriye politikası ile Kanal İstanbul projesini eleştirdi. Y.K.'nın telefon konuşmalarına kulak misafiri olan iki kişi önce Y.K. ile tartıştı, sonra da polise ihbarda bulundu. 'Devlet büyüklerine hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan Y.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İddiaya olay, 22 Ocak'ta saat 12:30 sıralarında, Muğla'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Uzun yıllar gazetecilik yapan Y.K., kafede otururken, bir başka gazeteci arkadaşıyla, telefonda hükümetin Libya ve Suriye politikasını, Kanal İstanbul projesini ve İzmir'de Alevi evlerinin işaretlenmesiyle ilgili konuşmaya başladı.

Y.K.'ya yan masada oturan iki kişi tepki gösterdi. Y.K. ile kendisine hükümeti eleştirmemesini söyleyen iki kişi arasında tartışma başladı. Tartışmadan bir süre sonra kafeye gelen bir polis ekibi,Y. K.’yı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Y.K. hakkında ‘devlet büyüklerine hakaret’ten işlem yapıldı. Y.K. da tartıştığı kişiler hakkında kendisine hakaret ettikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu. İfadesi alınan Y.K., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

© Fotoğraf : Sözcü Y.K.

Sözcü'nün haberine göre eleştiri hakkını kullanmasının ‘hakaret’ olarak algılanmasına şaşırdığını belirten Y.K. şunları söyledi:

“Muğla'da oturan bir yakınımı ziyarete gelmiştim. Kafede onu beklerken bir gazeteci arkadaşımla telefonda konuşuyorduk. Suriye'de yürütülen harekatın başında beri kaç askerin şehit olduğunu sordu. Bu konu hakkında konuşurken Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi eleştirdim.

Ardından da Kanal İstanbul projesinin de bir hata olduğunu, milletin sırtına yeni bir ekonomik yük olduğu eleştirisinde bulundum. Bu sırada yan masadaki iki kişi ile bu nedenle tartıştım.

Bana, 'Devlet büyüklerine hakaret edemezsin' ve 'AK Parti’ye ve seçilmişlere karşı böyle konuşamazsın' dediler. Ben de konunun kendilerini ilgilendirmediğini, kimseye hakaret etmediğimi söyledim. Kafedekilerin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Ancak kısa süre sonra gelen polis ekibi hakkımda şikayet olduğunu söyledi.

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