MHP lideri Devlet Bahçeli Elazığ depremiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli 'Depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları Allah’a havale ediyorum' ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Elazığ depremiyle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Devlet seferberlik içindedir. İnanıyorum ki arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir. Ayrıca depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah’a havale ediyorum. Yalan haber yayanlar, kasten yanlış bilgi verenler, kötümserlik aşılayanlar inşallah hak ettiklerini bulacaklardır."

Ayrıca depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah’a havale ediyorum. Yalan haber yayanlar, kasten yanlış bilgi verenler, kötümserlik aşılayanlar inşallah hak ettiklerini bulacaklardır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 25, 2020

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