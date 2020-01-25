Enkaz başında umutlu bekleyiş: Saatler sonra enkazdan yaralı çıktı

Dün akşam saatlerinde Elazığ'da meydana gelen depremin ardından enkazlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. 17 saat sonra bir vatandaş enkazdan yaralı çıkarılırken, enkazda halen 7 kişinin olduğu belirtiliyor.

Elazığ'daki depremde şu ana kadar 40'ı aşkın kişi enkazdan sağ kurtarılırken, iki binanın enkazında çalışmaları sürüyor.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mahalledeki enkazdan şuana kadar 5 kişi sağ çıkarıldı. Enkaz başında bekleyen aileler, yakınlarının çıkarılmasını bekliyor. Enkaz altındakilerin sağ çıkarılması bekleyen ailelere umut veriyor.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından enkazlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor © Sputnik / Sertac Kayar

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından enkazlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor © Sputnik / Sertac Kayar

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından enkazlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor © Sputnik /

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından enkazlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor © Sputnik /

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından enkazlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor © Sputnik / Sertac Kayar 1 / 5 © Sputnik / Sertac Kayar Elazığ'da meydana gelen depremin ardından enkazlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş enkaz bölgesinde

Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, üst düzey bürokratlar da kente geliyor. Elazığ’a gelerek arama-kurtarma çalışmalarını inceleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, enkaz başında bekleyen ailelerle sohbet ederek onları teselli etti. Erbaş ailelerle yaptığı sohbette enkaz altındakiler için dua ettiğini söyledi. Sohbet sırasında aileler gözyaşlarına hakim olamadı.