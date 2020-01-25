Elazığ Sivrice'de 5.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi

Kandilli'nin açıklaması şöyle:
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 25, 2020
ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) https://t.co/eeKqpF1k5L
25.01.2020, 19:30:07 TSİ
Büyüklük: 5.1,
Derinlik: 7.2 km#Kandilli
Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından bu akşam 19:30'da 5.1 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildiğini duyurdu.
Kandilli'nin açıklaması şöyle:
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 25, 2020
ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) https://t.co/eeKqpF1k5L
25.01.2020, 19:30:07 TSİ
Büyüklük: 5.1,
Derinlik: 7.2 km#Kandilli
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