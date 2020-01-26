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12:29 26 Ocak 2020
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    Güleda'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

    Güleda Cankel'in öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

    © İHA /
    Türkiye
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    Güleda Cankel'in, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifadeye ulaşıldı: “Boğazımı sıktı. ‘Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim’ diyerek tehdit etti. Telefonumu parçaladı. Yumruk ve tekmeyle darp etti. Beni darp, tehdit ettiği ve telefonumu kırarak zarar verdiği için şikâyetçi değilim.”

    Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Isparta'da ayrılmak istediği eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in olaydan 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı.

    Sokak ortasında dayak yiyip, “Haydi şikâyetçi olsana edebiliyorsan” diye tehdit edilen Güleda, polisler tarafından 18 Kasım 2019’un ilk saatlerinde getirildiği Isparta Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezi’nde şunları söyledi:

    ‘Bir anlık öfkeyle yaptığını düşünüyorum, tedbir kararı istemiyorum’

    Isparta'da okuyan üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katilin, Güleda Cankel'i öldürdükten sonra Instagram hesabından, Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Bitti 13:47 paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.
    © İHA / MUSTAFA ALTAR ZEYHAN-AW859000
    Güleda ölmemek için 17 saat mücadele edip, 3 kez kaçmaya çalışmış
    “Kapının zili çaldı. Kapıyı açtığımda Zafer karşımdaydı. Konuşalım diye içeri aldım. Başlarda sakin sakin konuştuk ama sonradan sinirlendi. Boğazımı eliyle sıkıp silkelemeye başladı. Saat 00.00’a kadar ‘Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim’ diyerek tehdit etmeye başladı. Kurtulmak için markete gidelim bahanesiyle Zafer’i dışarıya çıkardım. Markete girip çıktıktan sonra Zafer’den kurtulmaya çalıştım. Birilerini aramak isterken telefonu aldı ve yere vurdu. Telefonum parçalandı. Arkadaşımın yanına gitmek istedim. Zafer engel oldu ve beni kucaklayarak evimin sokağına götürdü. Saat 00.45’te burada beni yumruk ve tekmeyle darp etti. Bağırınca vatandaşlar geldi. Polisi ve 112’yi aramışlar. Zafer beni kıskançlık ve kendisiyle barışmadığım için darp etmiştir. Beni darp, tehdit ettiği ve telefonumu kırarak zarar verdiği için şikâyetçi değilim. Zafer’in bir anlık öfkeyle yaptığını düşünüyorum. Bir tedbir kararı istemiyorum.”

    Pehlivan ise Cankel’in anlatımlarını doğrulayarak “Bir anlık öfkeyle darp ve tehdit ettim. Kız arkadaşımı kıskandığım için bu olaylar olmuştur. Pişmanım” dedi. ‘Kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından hakkında işlem yapılan Pehlivan, saat 03.51’de serbest bırakıldı. Sabaha karşı Güleda’nın evine giden Pehlivan, genç kızla saat 12.00’de tartışmaya başladı. Güleda’yı kabloyla boğduktan sonra kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra Pehlivan’ın serbest bırakılması polis ihmalini gündeme getirmişti.

    Davanın ilk duruşması 25 Şubat’ta

    Cankel Ailesi’nin avukatı Alev Öztürk, “Katilin yaptıkları, cinayetin tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlendiğini net olarak ortaya koymaktadır” dedi.

    Davanın ilk duruşması 25 Şubat’ta görülecek. Olaydan sonra polisler hakkında başlatılan idari soruşturma ise devam ediyor. Cankel ailesinin avukatları, polisler hakkında adli soruşturma yapılması için de suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

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    Etiketler:
    Kadın cinayeti, Darp, Cinayet, ifade, Güleda Cankel
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