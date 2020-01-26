Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ’da meydana gelen şiddetli depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ’da meydana gelen şiddetli depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini sunduğu belirtildi.

Açıklamada, “Devlet Başkanımız, bu haberin Belarus’ta derin acı ve üzüntü ile karşılandığını vurguladı” ifadelerine yer verildi.

Belarus lideri ayrıca depremden zarar gören bölgedeki vatandaşlara bir an önce alışılageldik yaşamlarına geri dönmelerini diledi.

Son gelen bilgilere göre Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e, enkazdan kurtarılanların sayısı 45'e yükseldi. Yaralı sayısı 1607 olarak açıklandı. Yaralı 104 kişi de tedavi altında.