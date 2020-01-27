Reina saldırganı için 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Reina'daki terör saldırısı davasında savcılık, Abdülgadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017'nin ilk saatlerinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı.

Savcılık, saldırgan Abdülgadir Masharipov'un, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve kasten öldürme suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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