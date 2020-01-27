Rusya'ya ait askeri sırları ele geçirmeye çalışan Japon gazeteci sınır dışı edildi

Rus Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, gazeteci olarak çalışma izni alan Japon vatandaşının Vladivostok kentinde gözaltına alındığı, kendisine 72 saat süre tanınan gazetecinin daha sonra sınır dışı edildiği belirtildi.
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Rus Dışişleri, "Japon vatandaşı gazeteci, Rus güçleri tarafından 25 Aralık 2019'da gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada bu kişi, Rus ordusunun Uzak Doğu Bölgesi'ndeki askeri çalışmalarına ilişkin gizli bilgileri ele geçirmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.
Rusya'daki Japon diplomatlara konuyla ilgili bir protesto notası gönderildiğini belirten bakanlık, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
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