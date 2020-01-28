Oyuncu Tuna Arman 'Binlerce tarikat şeyhinin bu ülkeye bir AKUT köpeği kadar faydası yok' sözleri nedeniyle gündemde

Oyuncu ve hayvan aktivisti Tuna Arman'ın "Binlerce tarikat şeyhinin bu ülkeye bir AKUT köpeği kadar faydası yok" şeklindeki mesajı sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu ve hayvan aktivisti Tuna Arman'ın Facebook üzerinden paylaştığı "Binlerce tarikat şeyhinin bu ülkeye bir AKUT köpeği kadar faydası yok" şeklindeki mesaj, Akit gazetesinin tepkisini çekti.

Gazetenin Arman'ı 'İslam düşmanı' ve 'sözde sanatçı' diyerek manşet yaptığı haber, sosyal medyanın gündemine otururken Tuna Arman'a pek çok destek mesajı geldi.

Tepkiler üzerine sosyal medyadan bir paylaşım daha yapan Arman, "Yıldız Teknik Üniversitesi’nde profesörlük yapan Gencer'in, Elazığ depreminin ardından afetlerin pedofilinin yasaklanmasından dolayı olduğunu savunan' sözlerini paylaşıp, 'Al buyur sonra biz birşey söyleyince hedef gosteriliyoruz bu nedir?" diyerek hakkında çıkan habelere sitem etti.

Al buyur sonra biz birşey söyleyince hedef gosteriliyoruz bu nedir? https://t.co/d3Ofk68I7K — tuna arman (@tunaarman1) January 27, 2020

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