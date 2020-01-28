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17:48 28 Ocak 2020
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    Acun Ilıcalı

    Elazığ için 73 milyon lira bağış toplayan Acun Ilıcalı'dan Bakan Soylu'ya: Sizden ricam depremzedeler için kullanılsın

    © Fotoğraf : TV8
    Türkiye
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    Depremzedeler için yardım kampanyası başlatan Acun Ilıcalı, canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Kampanyadaki önemli miktarı, ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama, depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz" dedi.

    Türkiye, cuma günü yaşanan 6.8’lik Elazığ depreminden sonra depremzedelere yardım için seferber oldu. Acun Ilıcalı da dün akşam (27 Ocak 2020) TV8'de canlı yayında bir yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda ünlü ismin yanı sıra birçok vatandaş kampanyaya katıldı.

    © İHA /
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    T24’ün aktardığı habere göre Ilıcalı’nın, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında 73 milyon TL bağış toplandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu kampanyaya 20 bin lira bağışta bulundu.

    Canlı yayına bağlanan Soylu, “Kampanyadan sadece ben değil, sayın Cumhurbaşkanımız da memnun. Sizlere selamları var” dedi.

    Telefon bağlantısının sonunda Ilıcalı, Bakan Soylu’dan bir ricada bulunarak şunları söyledi:

    “Sizden de bir ricam var. Bu akşam ki kampanyadaki önemli miktarı, ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama, depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz."

    'Zor şartlardaki kardeşlerimize umut olabildiysek ne mutlu hepimize'

    Ilıcalı bağış kampanyasında toplanan 73  milyon lirayı kişisel sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

    “Bu gurur milletimizin... Dün gece 51 milyon TL olarak bildirilen yardım tutarımız, tüm yapılan banka transferlerinin AFAD hesaplarına geçmesiyle birlikte 73 milyon TL’ye ulaştı. Yayın boyunca milletimizin vermiş olduğu destekten sonra bu yardımı toplamanın büyük mutluluğu içindeyim. Kampanyamıza katılan herkesten Allah razı olsun. Zor şartlardaki kardeşlerimize umut olabildiysek ne mutlu hepimize.”

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    Etiketler:
    Elazığ, Süleyman Soylu, Acun Ilıcalı, deprem, Türkiye
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