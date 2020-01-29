Yetkililer: Soruşturmanın gerekçesi, Şevket Çoruh ismiyle Facebook'ta yapılan paylaşım

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesabında 'provokatif' paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Şevket Çoruh, dün T24'e yaptığı açıklamada "Geçmiş olsun Elazığ" dışında bir paylaşım yapmadığını söyledi.

Hürriyet'in aktardığına göre yetkililer ise Çoruh'un ismiyle Facebook’ta açılan bir hesapta, “Kızılay’ın 2019’da vatandaşlardan topladığı bağış tutarı 828 milyon TL. Devlet 2019’da 3.7 milyar deprem vergisi amacıyla ÖİV toplamış... Ama Elazığ’da deprem olduğunda bakanın açıklaması: 'Her şeyi devletten beklememek lazım' –Siz ne işe yararsınız?” paylaşımı bulunduğunu belirtti.

Yetkililer “Soruşturma kapsamında bu hesabın Şevket Çoruh’a ait olup olmadığı tespit edilecek” dedi.

Çoruh'un Facebook hesabı yok

Şevket Çoruh, 22 Nisan 2019'da kişisel Twitter hesabında bir paylaşım yapmıştı ve 'Facebook hesabının olmadığını' duyurmuştu.

Facebook hesabım yoktur.İtibar etmeyiniz. — Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) April 22, 2019

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