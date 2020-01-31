İlgezdi: Araştırmaya göre 2018'de tam aşılı çocuk oranı 24-35 aylıklarda yüzde 49.6'ya kadar düştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Hacettepe Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada Türkiye’de tam aşılı çocuk oranlarının 2018 yılında 12-23 aylık çocuklarda yüzde 66.9, 24-35 aylık çocuklarda ise yüzde 49.6’ya kadar düştüğüne dikkat çekti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin bilgi edinme yasası kapsamında tam aşılı çocuklara ilişkin yaptığı başvuruya verilen yanıtlar, Türkiye’de aşı karşıtlığının geldiği noktayı gözler önüne serdi. Sağlık Bakanlığı, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin bilgileri açıkladı.

Buna göre 2017 yılında tam aşılı çocuk sayısı 1 milyon 8 bin 387, 2018 yılında ise bu rakam 1 milyon 104 bin 129 olarak gerçekleşti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’li İlgezdi, aşı karşıtı aile sayısının resmi verileri göre 2011 yılında 183 oluduğunu; günümüzde bu sayının 100 bine yaklaştığının tahmin edildiğine işaret etti. İlgezdi, 2012 yılında aşı karşıtı olan aile sayısının 387’ye, 2013’te 913’e, 2014’te 1370’e, 2015’te 1091’e, 2016’da 11 bin 470’e, 2017 yılında ise 23 bine çıktığını ifade etti.

İlgezdi, Hacettepe Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada Türkiye’de tam aşılı çocuk oranlarının 2018 yılında 12-23 aylık çocuklarda yüzde 66.9, 24-35 aylık çocuklarda ise yüzde 49.6’ya kadar düştüğüne dikkat çekti. İlgezdi, söz konusu oranların geçmiş yıllara göre risk oluşturabilecek düzeye düştüğüne işaret ederek, “2013 yılında Türkiye’de tam aşılı çocuk oranının 12-23 aylık çocuklarda yüzde 68, 24-35 aylık çocuklarda ise yüzde 71 oranındaydı” diye konuştu.

'Ciddi salgın riski var'

Türkiye’nin büyük tehlike altında olduğu uyarısında bulunan İlgezdi, “Çocukların yaşamını tehdit eden ciddi salgın riskleri var” dedi.