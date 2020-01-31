Yılman: İmamoğlu'nun kayak tatiline gittiğini duyan Kemal Kılıçdaroğlu şok geçirdi

6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'ı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Erzurum'a kayak tatili yapmaya gitti. İmamoğlu'nun kayak yaptığı görüntüler, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Habertürk TV'de yayınlanan 'Nedir, Ne değildir?' programında konuk olan Habertürk yazarı Sevilay Yılman da, İmamoğlu'nu eleştiren isimlerden biri oldu.

İmamoğlu'nun tatilinin CHP Genel Merkezi'ni rahatsız ettiğini belirten Yılman, "Şunu biliyorum. Ekrem Bey'in önce Elazığ'a gitmesi ardından karayolu ile Erzurum'a geçmesi en başta Cumhuriyet Halk Partisi'nde, en başta Genel Merkez'de, en başta Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında büyük infiale neden oldu" ifadelerini kullandı.

'Kılıçdaroğlu'nun 'Doğru olmadı bu' mesajını ilettiğinden eminim'

Açıklamasının devamında Yılman, "Görüştüğün, konuştuğum CHP'li bütün kaynaklarım Kemal Bey'in şok geçirdiğini söylediler. Ayrıca Kemal Bey'in kurmayları aracılığıyla da Ekrem Bey'e ulaşıp 'Doğru olmadı bu. Orada insanlar ölüyor. Hala enkaz altında çalışmalar var. Hal böyleyken Ekrem Bey'in kalkıp dağa tatile gitmesi bir de onu kalkıp sosyal medyadan fotoğraflarla lanse etmesi doğru olmamıştır' mesajını ilettiğinden eminim" dedi.