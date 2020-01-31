Madımak katliamı sonrası ağırlaştırılmış müebbet alan Kılıç’ın kalan cezası affedildi

Sivas’taki Madımak Oteli’nin 1993 yılında yakılması ve aralarında yazar ve sanatçıların bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası, sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı.