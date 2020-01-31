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12:34 31 Ocak 2020
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    Akaryakıt kayıtlarını silerek devleti 803 milyon 870 bin lira zarara uğrattılar

    © İHA / MURAT KANBER
    Türkiye
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    Kocaeli'de EPDK'ya bildirmekle yükümlü oldukları bilgileri manipüle ederek 803 milyon 870 bin 494.21 TL kâr sağladıkları ve devleti milyonlarca lira zarara uğrattıkları iddia edilen akaryakıt dağıtım ve bilişim şirketleri yöneticilerinin de aralarında olduğu 183 sanık hakkında açılan dava görülmeye başlandı.

    Kocaeli merkezli akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayilerinde kurulu bulunan otomasyon ve yazar kasa sistemlerine dışarıdan yazılımla müdahale edilerek satış verilerinin silindiği, bu yolla da haksız kazanç elde edildiği iddiaları üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

    2018 yılında başlatılan soruşturma kapsamında 803 milyon 870 bin 494.21 TL kâr sağladıkları belirlenen şirket ve şahıslara yönelik, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Körfez Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada usulsüzlük yaptığı iddia edilen şirketlere yönelik 16 Şubat 2018 tarihinde 72 ilde eş zamanlı olarak 'Vurgun' operasyonu düzenlendi.

    © İHA /
    Bursa'da kaçak akaryakıt tesisine baskın: Yanan otobüslerde kullanıldığı iddia ediliyor
    Operasyonlar doğrultusunda Kocaeli'de 130 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda örgüt üyelerinin de arasında olduğu 56 sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 200’den fazla şüpheli gözaltına alındı.

    Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 183 sanık hakkında hazırlanan 296 ve 501 sayfalık 2 iddianame birleştirilerek Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

    İddianamede aralarında petrol dağıtım ve yazılım şirketlerinin yöneticileri, otomasyon şirketleri, petrol istasyonu sahipleri, avukatların da olduğu şüphelilerin suç örgütü gibi hareket ederek, yaptırımlardan kaçma düşüncesi ile tespiti zor, sanal ortamda haksız kazanç elde ettikleri ifade edildi.

    Şahısların yakıt satış verilerini Hollanda’da bulunan internet yazılımlar aracı ile sildiğinin ve bu yöntemle devleti milyonlarca lira zarar uğrattıklarının yer aldığı iddianamede akaryakıt çetesinin 1 numaralı örgüt yöneticisi ise bir bilişim şirketinin sahibi olan H.G. gösterildi.

    Kurduğu şirketle devleti 122 milyon 624 bin TL zarara uğratmış

    Sanık H.G.’nin dolandırıcılığının anlaşılmaması için resmi olarak sahibi olduğu şirketle ilişki kurmadığının belirtildiği iddianamede şahsın, diğer örgüt üyeleri C.A. ve M.T. ile birlikte kayıt dışı akaryakıt satışlarına olanak sağlayacak casus yazılımı geliştirdiklerinin tespit edildiği ifade edildi.

    İddianamede örgüt yöneticilerinden H.G.’ye ait olduğu tespit edilen bilişim sistemleri şirketinin otomasyon yazılımlarına müdahale yöntemiyle devleti 122 milyon 624 bin 963 TL zarara uğrattığının tespit edildiğine yer verilirken, sanığın verdiği ifadesinde hakkındaki suçlamaları yalanlayarak suçsuz olduğunu söylediği belirtildi.

    Hollanda'da kurulan sunucuyla verileri sildikleri ortaya çıktı

    İddianamede soruşturma öncesinde akaryakıt dolandırıcılığında kullanılan yeni yöntemler hakkında gizli bir tanığın Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadelere de yer verildi.

    Tanığın, 6 Kasım 2017 yılında verdiği ifadesinde H.G. isimli şahsa ait firmanın anlaşmalı olduğu dağıtım firmaları ve onların bayileri ile birlikte hareket ederek Hollanda'da kurulu bulunan sunucu üzerinden EPDK'ya giden verilerin manipüle edip, bu sebeple devlet kurumlarının büyük zararlara uğrattığını söylediği öğrenildi.

    İddianamede gizli tanık tarafından verilen 'GÖKGİRSİNKIZILÇIKSIN' şifreli bir hard diskten dağıtım firmaların verilerini silerek sattığı akaryakıtın miktarı da yer aldı. Hard diskteki bilgilere göre şahısların 8 dağıtım şirketinin 241 akaryakıt istasyonundan sattığı 92 milyon 133 bin litre yakıtın kaydının sildiği bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

    'EPDK'ya karşı bir sorumluluğumuz yok'

    H.G.,C.A., C.A., M.T.’nin örgüt yöneticileri olarak yer aldıkları iddianamede, örgüt üyelerinin ve diğer şüphelilerin Maliye Bakanlığı zararına olmak kaydıyla toplamda 803 milyon 870 bin 494,21 TL yarar sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi.

    Sanıklar hakkında Maliye Bakanlığı'na ve EPDK’ya bildirmekle yükümlü oldukları bilgileri maniple ettikleri iddiasıyla 164 sanık hakkında açılan dava Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Kandıra’da bulunan cezaevi yerleşkesinde yapılan duruşma salonunda görülen davada sanıklar hakim karşısına çıkarak savunma yaptı.

    İki gün boyunca devam eden duruşmada savunma yapan iddianamenin 1 numaralı ismi H.G., suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek, “Bizim yaptığımız iş; günlük akaryakıt ve dolum miktarını otomasyon yazılımıyla ölçmek. Benim ve ekibimin bu işte hiçbir dahli yoktur. Bizim EPDK’ya karşı bir sorumluluğumuz yok. Burada kaçak akaryakıt olarak tanımlanan mesele ucuz akaryakıttır. Bildiğiniz gibi güneydoğuda teröristler küçük ev tüplerini bomba olarak kullanıyordu. Biz de bu konuyla ilgili tüp takip programını Türkiye’de ilk kez yapan firmayız. Kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

    Casus yazılımı yaptığı iddia edilen sanık: Şirketle bağım yok

    Duruşmada Holanda’da bulunan yazılımları kontrol ettiği iddia edilen C.A. da savunma yaptı. Suçlamaları reddeden C.A., kendisinin petrol dağıtım şirketlerine yazılım ve bilişim sistemleri hizmeti veren şirketle bağının olmadığını söyledi.

    Hollanda’da bulunduğu iddia edilen casus yazılımların bulunduğu yazılımlarla ilgili de savunma yapan C.A., server'in bayilerin kayıtlarını tutmak amaçlı tutulduğunu ve illegal bir amaç taşımadığını ifade etti.

    Duruşma sanıkların savunmalarının alınmasının ardından ileri bir tarihe ertelendi.

    Etiketler:
    Casus yazılım, Duruşma, Gözaltı, Mahkeme, Tutuklama, Türkiye, Yazılım, Hollanda, Dolandırıcılık, Vurgun, Akaryakıt, EPDK, Kocaeli
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