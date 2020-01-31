Murat Ülker görevini neden bıraktığını açıkladı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yeğeni Ali Ülker'e devrederek görevi neden bıraktığı merak edilen Murat Ülker, “Babam yönetim kurulu başkanlığını bana 15 yılda devretmişti. Benim 20 yıl oldu. Geç bile kaldım” açıklamasında bulundu.

Başta Ülker olmak üzere bünyesinde pek çok şirketi barındıran Yıldız Holding'de görev değişimi yaşanmış, Murat Ülker 20 yıldır sürdürdüğü Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yeğeni Ali Ülker'e devretmişti.

Ülker’in kararının ardında yatan sebeplere dair çeşitli öngörüler dillendirilirken, T24’ten Barış Soydan’ın aktardığına göre, Ülker karar açıklanmadan önce ayrılma gerekçesini şöyle anlatmış:

"Babam Sabri Ülker yönetim kurulu başkanlığını bana 15 yılda devretmişti. Benim 20 yıl oldu. Geç bile kaldım.”

‘Ülker, bankalara güvensizlikten binlerce dönüm arazi satın almış’

Soydan, Ülker ailesinin geçmişte kazandıkları parayla İstanbul'da çok sayıda arazi satın aldıklarına değindi ve ekledi:

"Murat Ülker, 'binlerce dönüm' diyor. Bunda bankalara olan güvensizlik rol oynamış. Malum bir zamanlar banka iflası Türkiye için vaka-i adiyedendi. Bankalarla birlikte devletin sigorta ettiği meblağın dışındaki büyük mevduatlar da batıyordu. Ülker ailesi bu nedenle araziye yatırım yapmayı tercih etmiş. Bu Ülker için önemli bir avantaj. Fakat Türkiye kriz ortamında. Bu ortamda gayrimenkule ve diğer varlıklara değerini verecek yatırımcı bulmak zor. Buldunuz diyelim. Bakalım bankadan kredi alabilecek mi?

Ülker'in başına gelen tam da bu. Murat Ülker, çeşitli alıcılarla birçok varlık için el sıkıştıklarını ama bankalar kredi vermeyi reddettiği için sürecin yarım kaldığını öğrendim. Bankaların 2018'in Ağustos ayında patlayan kur krizi sonrasında kredilerde sert fren yaptığı biliniyor. Görünen o ki, Ülker'in kaderi Türkiye ekonomisinin kaderiyle kesişmiş durumda…"

‘Yurt dışında Starbucks'ların premium'ları konseptinde Godiva Cafe’ler açacak: Maliyet 500 milyon dolar’

Soydan, Ülker Grubu'nun bir yandan bankalara olan borçlarını temizlerken bir yandan da yurt dışında yatırım yaparak büyümeyi sürdürdüğünü kaydetti ve, "En önemli, en çok para harcayacakları proje, Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelerde açmayı planladıkları Godiva Cafe'ler. Murat Ülker, bu kafelerin Starbucks'ların premium'ları konseptinde olacağını söyledi. Bu işe ne kadar para harcayacaklarını da öğrendim: 500 milyon dolar" notunu düştü.

Murat Ülker'in yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdüreceğini hatırlatan Soydan, "Yanılmıyorsam yurtdışındaki işlerin bağlı olduğu Pladis'in yönetim kurulu başkanlığını da sürdürüyor. Bu arada, Murat Ülker'e İngiltere'de satın aldıkları United Biscuits'de işlerin kötü gittiği iddialarını da sordum. Bunu yalanladı ve İngiltere'de satışlarının az da olsa arttığını söyledi. United Biscuits'deki tek sıkıntının, şirketin emeklilik fonunun finansal yapısındaki bozulma olduğunu söyledi. Şirket emeklilik fonuna zaman zaman kaynak aktarıyor. Ama Murat Ülker'in dediğine göre birkaç milyon sterlin kadar" satırlarıyla yazısını noktaladı.