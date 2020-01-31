Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Elazığ-Sivrice'de derinliği 1.5 km olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 31, 2020
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) https://t.co/7qHpCrC8Jr
31.01.2020, 18:36:12 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 1.5 km#Kandilli
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9, deinliğini 6.97 km olarak açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 31, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 31.01.2020, 18:36:12 TSİ
Enlem : 38.4126 N
Boylam : 39.1770 E
Derinlik : 6.97 km
Detay : https://t.co/CDvztISEl8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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