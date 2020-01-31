Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Elazığ-Sivrice'de derinliği 1.5 km olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

​AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9, deinliğini 6.97 km olarak açıkladı.

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