İstanbul'da 8 okul binası yıkılacak

İstanbul ili Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları'na göre eğitim-öğretime ara verilmiş olan okullarımız ile ilgili yapılan ileri tetkik çalışmaları yapıldı.
Valilik 8 okul binasının “yıkılıp yeniden yapılmasına” karar verildiğini açıkladı. Ayrıca bu okulların yeniden yapımına yönelik proje çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.
Yıkılacak okullar şöyle:
- Bayrampaşa İlçesi, Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Çatalca İlçesi, Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)
- Eyüpsultan İlçesi, Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
- Gaziosmanpaşa İlçesi, 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu
- Küçükçekmece İlçesi, Göktürk İlkokulu Kapalı Spor Salonu
- Küçükçekmece İlçesi, Tahsin Banguoğlu İlkokulu
- Silivri İlçesi, Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu (Ek Bina)
- Silivri İlçesi, Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı
Açıklamaya göre, B – 2 okul binasında “güçlendirme çalışması yapılmasına” karar verilmiş ve proje yapımları devam ediyor:
- Küçükçekmece İlçesi, Söğütlüçeşme Ortaokulu
- Fatih İlçesi, Çapa Fen Lisesi Kız Yurdu
14 okulda 'İleri Tetkik Çalışmaları' devam ediyor. Bu okullar ile ilgili çalışmalar, Şubat ayının sonuna kadar tamamlanacak:
- Avcılar İlçesi, Alsancak İlkokulu
- Avcılar İlçesi, Alsancak Ortaokulu
- Bahçelievler İlçesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)
- Küçükçekmece İlçesi, Nergiz Anaokulu
- Pendik İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
- Sultangazi İlçesi, İstiklal İlkokulu
- Sultangazi İlçesi İstiklal Ortaokulu
- Üsküdar İlçesi, Burhan Felek Anadolu Lisesi (A Blok)
- Gaziosmanpaşa İlçesi, Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
- Güngören İlçesi, Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (A Blok)
- Güngören İlçesi, Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (B Blok)
- Güngören İlçesi, Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
- Küçükçekmece İlçesi, Gültepe İlkokulu
- Silivri İlçesi, Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu
Ayrıca açıklamaya göre, “Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları”na göre eğitim-öğretime “geçici süre ara verilmiş” olan 16 okulda ise, “İleri Tetkik Çalışmaları” sonucunda, yıkım veya güçlendirmeye gerek olmadığı belirlendi. Bu okullarda gerekli olan tadilat çalışmaları yapılarak eğitim-öğretime devam etmeleri sağlandı.
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