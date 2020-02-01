İletişim Başkanlığı Kanal İstanbul'un internet sitesini yayına açtı

İletişim Başkanlığı, Kanal İstanbul projesine ilişkin detaylarla tüm soruların yanıtlarını içeren kanalistanbul.gov.tr adlı internet sitesini yayına açtı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kanalistanbul.gov.tr adlı internet sitesinin açıldığını Twitter adresinden duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak. Tecessüs sahiplerini sitemize bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak.



Kanal İstanbul projesine ilişkin proje detaylarını ve tüm soruların yanıtlarını içeren https://t.co/Kl0Xs2PAsT internet sitesini yayına açtık.



Tecessüs sahiplerini sitemize bekliyoruz.



Hayırlı, uğurlu olsun 😊 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 1, 2020

İnternet sitesinde, Kanal İstanbul'a neden ihtiyaç duyulduğu ve projenin amacından hazırlık ve yapım sürecine, stratejik ve ekonomik kazanımlarından bilimsel ve teknik çalışma detaylarına yer veriliyor.

Kanal İstanbul'a ilişkin resmi doküman ve belgelerin yanı sıra kamuoyunda en çok gündeme gelen soruların yanıtlarını içeren "50 Soruda Kanal İstanbul" kitapçığına da site üzerinden ulaşılabiliyor.

Proje için belirlenen güzergah ve tasarlanan entegre yapıların ayrıntılarını da içeren sitede, Dünyadan kanal örnekleri, Boğazdaki kazalar ile Montrö ve Kanal İstanbul başlıkları yer alıyor.

Sitenin Hazırlık Süreci bölümünde proje çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirilen jeoloji, jeoteknik, jeofizik, hidroloji, hidrojeoloji analizleri, deniz ve doğal afet araştırmaları ile trafik etütlerine ilişkin sonuçlar incelenebiliyor.

Internet sitesinin Her Şeyi Bilmek İstiyorum başlıklı bölümünde de proje kapsamında insanların can ve mal güvenliğinin yanı sıra İstanbul’un tarihi ve kültürel mirası ile doğa ve canlı hayatının korunması açısından yapılan bilimsel araştırmaların verilerine erişilebiliyor.