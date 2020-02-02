Tunceli'de 42 derece sıcaklığında termal kaynak bulundu, Vali Sonel 'Beş yıldızlı oteller kurulacak' dedi

Tunceli'de kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Dinar Deresi mevkisinde 42 derece sıcaklığında ve saniyede 80 litre akan termal kaynak bulunduğu açıklandı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "İnşallah bu termal sıcak suyla beraber burada beş yıldızlı oteller kurulacak, seracılık yapılacak, kesme güller yetiştirilecek" dedi.

Tunceli Valiliği, kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Dinar Deresi mevkisinde, 42 derece sıcaklığında ve saniyede 80 litre akan termal kaynak bulunduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında sondaj çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Tunceli-Merkeze 3km Dinar’da,MTA ile birlikte yaptığımız sondajla; 220m.derinlikte, saniyede 80litre akan,42derecede,artezyenik cazibeli termal suyumuza ulaştık.İnş.burada termal oteller kurulacak,seracılık yapılacak,kesme güller yetiştirilecek,istihdama,turizme katkı sağlanacak. pic.twitter.com/iZQ47S3Uh2 — T.C.Tunceli Valiliği (@TunceliValiligi) February 2, 2020

​Çalışmalar sonucu bulunan sıcak suyun, yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağı ifade edilen açıklamada, sağlık, turizm ve tarım amaçlı yapılması planlanan tesislerin kentte istihdamı da artıracağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Tuncay Sonel, şunları söyledi:

"MTA Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle, mühendis ve işçilerimizin çalışmalarıyla 220 metrede şu an 42 derece sıcaklığında ve saniyede 80 litre akan termal kaynak bulunmuştur. Termal sıcak su hem Tunceli'mize hem memleketimize hayırlı olsun. İnşallah bu termal sıcak suyla beraber burada beş yıldızlı oteller kurulacak, seracılık yapılacak, kesme güller yetiştirilecektir. Ayrıca termal suyumuz artezyenik cazibeyle geliyor. Bu da inşallah yapacağımız tesislerin maliyetini düşürecektir."