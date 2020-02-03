AK Partili Çamlı'nın evinde 'Yeliz' esprisi: 'Evde başka kadın ismi istemiyorum'

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın eşi Fatma Hilal Çamlı, "Ahmet Bey kendi adıyla bir yayın yapıyor aslında ama o video ile oynayıp kullanıcı adını 'Yeliz' olarak değiştiriyorlar. Sonra Yeliz aşağı, Yeliz yukarı... Bazen 'Evde başka kadın ismi duymak istemiyorum' diye takılıyorum" ifadesini kullandı.
Hürriyet'ten Gamze Kolcu, 'Horolop şorolop' sözleriyle özellikle sosyal medyanın gündemine oturan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve eşi Fatma Hilal Çamlı'yla konuştu.
"Şoför de olabilirdi, bunda bir sorun yok ama değil. Ahmet Bey o yıllarda, 90’lardan bahsediyorum, Refah Partisi için koşturuyor. Her şey gönüllülük esasına dayanıyor. Her yere koşar, koştururdu. Oradan çıktı bu şoförlük meselesi de."
Ahmet Hamdi Çamlı da, "1992 yılı ara seçimleriydi sanırım. Ben arabayı kullanıyorum, Reis (Tayyip Erdoğan) var. Oradan kaldı şoförlükten vekilliğe hikâyesi de. Cumhurbaşkanımız gençlik kolları başkanıydı tanıştığımızda" dedi.
'Emine Hanım evlendirdi bizi'
Eşiyle nasıl tanıştıklarını anlatan Fatma Hilal Çamlı, şöyle devam etti:
"1993’te Turgut Özal’ın öldüğü gün tanıştık. Partinin İzmit’te bir programı vardı. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım ve Sibel Eraslan’ı da davet etmiştik programa. Emine Hanım, Ahmet Bey’i de almış gelmiş. Program bitti benim daha işlerim var, hanımlar bizim eve geçecekler. ‘Siz geçin. Ben gelirim’ dedim ama tutturdular 'Hadi, hadi, biz seni bekleriz' diye. Beni apar topar salondan çıkarıp arabaya bindirdiler. Ahmet Bey arabayı kullanıyor. Durumu sezdim aslında ama henüz 19 yaşındayım, laylaylom zamanlar. Aynadan bana bakan bir çift gözle karşılaştım. Emine Hanım bir Ahmet’e bir bana sorular soruyor. Böyle başladı bizim hikâyemiz. Sonra babamla görüştüler, biz telefonda görüştük. Babam hem küçük olmam hem de İstanbul’a gidecek olmam nedeniyle biraz tereddüt etti ama baktı ben ılımlıyım ikna oldu. 5-6 ay içinde de evlendik. Ahmet Bey hemen tuttu elimden. Düğün Belgrad ormanında yapıldı. Erbakan Hoca ve o zaman İstanbul İl Başkanı olan Tayyip Bey nikâh şahidimiz oldular. 1994 yılında da ilk kızımızı kucağımıza aldık."
"Emine Hanım evlendirdi bizi" diyen AK Partili Çamlı ise, "Kızı gösterecekler bana diye kalktık İstanbul’dan gittik İzmit’e. Emine abla programa girdi. Arabada kaç saat bekledim bilmiyorum. Gözlerim sürekli aynalarda, fırıl fırıl. Heyecan da başladı inceden. Çıktılar birlikte, bindiler arabaya. Görür görmez ‘Bulduk’ dedim. Aileler zaten siyaset bağı nedeniyle uzaktan da olsa tanıyorlar birbirlerini" ifadesini kullandı.
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