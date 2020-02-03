THY'den koronavirüs kararı: Çin'in 4 şehrine düzenlediğimiz seferleri şubat sonuna kadar durdurdk

Türk Hava Yolları (THY) resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamayla Çin’in 4 şehrine düzenlenen seferleri şubat ayı sonuna kadar durdurma kararı aldıklarını duyurdu.
THY'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:
- Değerli yolcularımız, tüm hizmet süreçlerimizde önceliğimiz daima siz değerli misafirlerimizin güvenliği olmuştur.
- Bu sebeple koronavirüs kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından değerlendirmek amacıyla; Çin’in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xi’an şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi, 2020 yılı şubat ayı sonuna kadar durdurma kararı almış bulunmaktayız.
- Gelişmeleri takip etmeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
ℹ— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) February 3, 2020
Değerli yolcularımızın dikkatine!#TürkHavaYolları pic.twitter.com/KHtcVhCst1
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