Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüsü açıklaması

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“En son 3 Şubat 2020 tarihinde saat 17.00 civarında olası enfeksiyon varlığından endişe eden 32 yaşındaki erkek vatandaşımızın yapılan değerlendirmesinde vital bulgularının stabil, ateş, burun akıntısı, öksürük gibi hiçbir enfeksiyon bulgusuna rastlanmamıştır. 5 yıldır Çin’de ikamet ettiğini belirten vatandaşımız internette dolaşan haberler nedeni ile yoğun anksiyete yaşadığını, bu yüzden acil servise başvurduğunu belirtmiştir. Vatandaşımızın her ihtimale karşı nazofarengeal sürüntü ve laboratuvar tetkikleri alınarak, ilgili birimlere gönderilmiştir. Sosyal medyada ve haber kanallarında dolaşan hastanede bir katın kapatılarak vatandaşımızın izole edildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşımız Sağlık Bakanlığımız protokollerine uygun olarak tedbir ve gözlem amacı ile T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde tekli bir odada takibe alınmıştır.”
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)