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16:15 04 Şubat 2020
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    İstanbul'da avukatlardan adliyelerdeki çay ocaklarına boykot: 'Adliye sarayları AVM'lere dönüştü'

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    Türkiye
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    İstanbul Barosu, avukatlara adliyedeki yiyecek ve içecek fiyatlarının hakim, savcı ve adliye personeline uygulanan fazla olduğu gerekçesiyle fiyat eşitliği sağlanana kadar boykot kararı aldı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, açılan ihaleler sonucu adliye saraylarının AVM'lere dönüştüğünü söyledi.

    İstanbul Barosu'nun adliyelerdeki kafeteryalarda yiyecek-içecek fiyatlarının yüksekliği nedeniyle boykot kararı aldığını duyurmasıyla birlikte, bazı avukatlar eylem yaptı.

    İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, baro yöneticileri ve bir grup avukat, boykot kararıyla ilgili hazırladıkları broşürleri adliyedeki kafe ve restoranlarda bulunan meslektaşlarına dağıttı.

    ​Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Durakoğlu, adliyelerde yiyecek-içecek satışlarının her türlü işlemleri için ihale açıldığını belirterek, açılan ihaleler sonucu adliye saraylarının AVM'lere dönüştüğünü ve buralarda verilen hizmetlerin ticari amaca yöneldiğini anlattı.

    'Eşitlik sağlanana kadar boykotu devam ettireceğiz'

    İstanbul adliyelerinin çok büyük bir bölümünde ticari anlayış sonucu olarak farklılıklar ortaya çıktığını ifade eden Durakoğlu, bu farklılıkların özellikle adliyeler iş yerleri olan avukatlar açısından da çok ciddi sorunlar doğurduğunu söyledi.

    İhaleyi alan firmanın adliye personeline ve hakim-savcılara çayı 1 lira 25 kuruş, avukatlara 3-3.5 lira, kahveyi personelle hakim-savcılara 3 lira, avukatlara ise 8-9 liradan sattığını aktaran Durakoğlu, "Hakimden, savcıdan farklı bir muamele görüyor olmamız ve bu muamelenin doğrudan doğruya ticari bir anlayışa yönelmiş olması, bütün yaptığımız uyarılara rağmen alamadığımız sonuç nedeniyle bugün bizi böyle bir boykot olgusuna götürmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

    ​Durakoğlu, eşitsizliği protesto ettiklerini aktararak, "Eşitlik sağlanana kadar bu boykotu devam ettireceğiz. Biz hakim ve savcılarla eşit, aynı noktada bulunmamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

    Avukatlardan meydanda ücretsiz çay

    Boykot kararının ardından adliyedeki baro odasında avukatlara ücretsiz çay dağıtımı yapıldı.

    İstanbul Barosu'nun boykot kararı üzerine İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki meydanda Şişli Belediyesi'nin desteğiyle stant kuran Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi bir grup avukat da büyük bir semaverde çay demleyerek karara destek verdi.

    Adliye önünden geçenlere ücretsiz çay dağıtan avukatlar, diğer meslektaşlarını da boykota davet etti.

    ​Avukat Kıvanç Kayaooğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, boykotu desteklemek için çay standı kurduklarını belirterek, "Sadece avukatlara değil vatandaşlara da yüksek fiyattan dolayı boykot başladı. Vatandaşa ve avukata bir bardak çay 4 liradan satılıyor. Memurlara 1 veya 2 liradan satılıyor. Neredeyse yarı yarıya fark var. Biz de sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

    Avukat Leyla Han Tüzel, boykotun, işletmelere verilen kafeteryalardaki fiyatların yüksekliğinden kaynaklandığını anlatarak, "Diğer sebep ise adliye mekanlarının çalışma alanımız olarak görülmemesi ve buraya gelen vatandaşlara müşteri gibi yaklaşılmasıdır. Bizler burada sabahtan akşama kadar iş yapıyoruz. Buralar çalışma alanlarımız. Adliyeye gelen vatandaşlar da duruşmaları için geliyorlar" diye konuştu.

    Sorun çözülene kadar çayı ücretsiz dağıtacaklarını ifade eden Tüzel, "Adliyedeki baro odalarında çay veriliyor. Gözlemlediğim avukatlar boykot kararına uyuyor. Duruşma, öğlen aralarında meslektaşlarımız gelip çay içebilirler. Mesele çözülene kadar boykot kararı devam edecek" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Memur, Çağdaş Hukukçular Derneği, Şişli Belediyesi, Kahve, Yiyecek, Savcı, ihale, Mehmet Durakoğlu, Hakim, AVM, Boykot, Avukat, İstanbul Adliyesi, Adliye, çay ocağı, İstanbul Barosu
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