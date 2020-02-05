Metrobüs seferleri artırıldı: 20 saniyede bir araç geliyor

İBB, metrobüs hattında araç ve sefer sayısını artırdı. Açıklamada yoğun saatlerde istasyonlara ortalama 20 saniyede bir araç geldiği ifade edildi.

İBB’nin, metrobüs hattında geçen yılın kış aylarına göre, araç ve sefer sayısını artırıldığı belirtildi. Açıklamada yoğun saatlerde istasyonlara ortalama 20 saniyede bir araç geldiği ve eskiyen araçların yerine 300 yeni otobüs alınması için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, metrobüs hattında İstanbulluların ihtiyaçları doğrultusunda planlamalar yapıldığını açıkladı.

Metrobüsün araç ve sefer sayısında, geçen yılın kış aylarına göre yüzde 8 civarında artış yapıldığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“2018-2019 kış aylarında günlük 906 bin 258 yolculuk yapılmış, yolcular 525 araç ile günlük 6 bin 900 seferde taşınmıştı. 2019-2020 arasında ise yolculuk sayısı ortalama 972 bin 427’ye yükseldi. 2019’da araç sayısı 535’e çıkarılarak günde 7 bin 160 sefer yapıldı."

'istasyonlar yenileniyor'

Öte yandan, İETT metrobüs hattında iyileştirme çalışmalarının devam ettiği söylenen açıklamada, “Bu kapsamda Altunizade İstasyonu’nda genişletme ve yeni tahliye köprülerinin yapımı, Zincirlikuyu istasyonu yolcu giriş-çıkış alanı genişletme çalışması, hat genelinde yolcu indirme-bindirme alanları zemin yönlendirme işaretlerinin konulması, Beylikdüzü ve Söğütlüçeşme sefer frekans uyum sinyalizasyon uygulaması gerçekleştirildi” denildi.

'300 yeni metrobüs'

Açıklamada ayrıca İBB Meclisi kararı gereği eskiyen metrobüs araçlarının yenilenmesi için firmalarla görüşmelerin sürdüıü, 300 yeni ve yüksek kapasiteli araç alımının en kısa sürede tamamlanıp kullanıma sokulacağı bildirildi. (HABER MERKEZİ)