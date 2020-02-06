İçişleri Bakanlığı: Biri gri kategoride aranan 5 PKK'lı ikna yöntemiyle teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride aranan 5 PKK'lının ikna yoluyla Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu, biri terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan 5 PKK'lı, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan PKK'lı sayısı 24'e yükseldi.