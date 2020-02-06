Aynı uçakta uçacaklardı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçağın pistten çıkması sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından eşi Gökhan Koçar'a teslim edildi.

Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki gasilhaneye götürüldü.

Çiftin, kaza yapan uçak için bilet aldıkları ancak Ticaret Bakanlığı'nda müfettiş olan Gökhan Koçar’ın, son anda çıkan görevi nedeniyle İstanbul'a başka bir uçakla 2 Şubat'ta geldiği ortaya çıktı.

Koçar’ın cenazesi Tekirdağ ilçesindeki Malkara’da defnedilecek.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı dün saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt yaşamını yitirmişti.

Yaralı yolcu Yunus Elmacı: Her şey 2-3 saniyede oldu

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcularından 36 yaşındaki Yunus Elmacı yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

Kurtköy'deki özel bir hastanede tedavi altında olan Elmacı, olay sonrası kendi imkanlarıyla uçaktan çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"İzmir'den 16.40 uçağıydı bizimkisi. Uçağımız 40 dakika gecikmeli geldi. Gecikmeli gelmesinin sebebi de yolcu getirdi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na. Sonra uçak bizi aldı. Hava da biraz yağmurluydu. Piste yaklaştığı zaman uçak yalpaladı, piste indik, uçak yine yalpalamaya başladı, ondan sonra her şey 2-3 saniyede oldu. Uçak aşağıya doğru düşmeye başladı. Ondan sonra ikiye bölündü. Kimisi ikiye bölünen yerden çıktı, kimisi kapılardan çıktı. Kanat üstündeydim, zannedersem 26-B koltuğum, tam hatırlayamıyorum. Ben en arka kapıdan çıktım. Kendi imkanlarımızla çıktık. Çıkmışken birkaç kişiye yardımcı olduk. Ben iyiydim, ayaktaydım. Sıkıntı yoktu, dizim, göğsüm hastaneye geldikten sonra sıkıntılar meydana gelmeye başladı. Sıcak sıcak bir şey hissetmedim. Hastaneye gelip dinlendikten sonra ağrılarım ortaya çıkmaya başladı. Bütün incelemeler tetkikler yapıldı, biraz daha iyiyim. Bu uçak kazası, birine söylediğiniz zaman 'Ben uçak kazası geçirdim', 'Nasıl geçirdin, ölmedin mi?' diyor. Korktuk tabii ki, herkes korktu, ilk defa başımıza geldi."