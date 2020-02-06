Boşanma aşamasında olduğu eşini çocuklarının gözü önünde öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Erzurum'da boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Polat'ı, 3 çocuğunun gözü önünde öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Özgür Polat, 'eşini kasten öldürmek'ten ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıl hapis, 600 lira da adli para cezasına çarptıldı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Polat, müşteki Seher Polat'ın babası Sebahattin Aydın ile taraf avukatları katıldı.

Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, sanık Polat'ın 'eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etmişti.

Sebahattin Aydın ile müşteki avukatları, esas hakkındaki mütalaaya katılarak Polat'ın cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Polat, savunmasında, olay yerinde Seher Polat'ın bir arabadan indiğini gördüğünü söyledi.

Kendisiyle konuşmak istediğini aktaran Polat, "Bana hakaret etti, cinnet geçirdim. Sol koluna ve bacağına ateş ettim. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. İsteyerek hareket etmedim. 3 çocuğum var. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Özgür Polat'ı "eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

İndirim uygulanmadı

Heyet, Polat'ı ayrıca "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına çarptırdı.

Dosya kapsamına giren deliller ve tanık beyanlarına göre suçun tahrik altında işlenmediğine kanaat getiren heyet, Polat hakkında tahrik ve takdir indirimi uygulamadı.

İddianame

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Seher ile Özgür Polat'ın anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 10 ay önce ayrı yaşamaya başladıklarına yer verildi. Seher Polat'ın açtığı boşanma davası ile mal paylaşımından kaynaklı davalarının devam ettiği belirtildi.

Olay günü boşanma davasının görülmesine devam edildiği anlatılan iddianamede, taraflar arasında herhangi bir tartışma yaşanmadığı ve Seher Polat'ın belediye otobüsüyle evine döndüğü kaydedildi.

İddianamede, Özgür Polat'ın kadının evine gittiği, bahçede oynayan oğluyla karşılaştığı, daha sonra konuşmak bahanesiyle tartışmaya başladığı eşini ruhsatsız tabancayla tek el ateş ederek yaraladığı, iki el daha ateş ettiği, olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalandığı kaydedildi.

Sanık hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezası talep edildi.

'Hakaret ettiği için vurduktan sonra ambulans çağırmadım' demişti

Ağustos ayında görülen ilk duruşmada sanık Özgür Polat, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çocuklarımın görüş günü değildi ancak onları çok özlediğim için oraya gittim. Seher'i başkasının aracından inerken gördüm. Binanın önünde çocuklar vardı. 'Konuşalım' diye kendisini araya çektim. 'Onun bunun arabasından niye iniyorsun? Hala nikâhımız düşmemiş. Ben senin yüzünden intihar ettim' dedim. O, 'Seni ilgilendirmez, alakadar etmez, istediğimle görüşürüm. Senin kalemini kırdım' şeklinde konuşunca sıktım. İlk ateş ettiğimde aramızda 3- 3,5 metre vardı. Sol koluna doğru ateş ettim. O dönünce galiba göğsüne geldi. İlk atıştan sonra yere düştü, yaralama amacıyla ikinci ve üçüncü kez bacaklarına sıktım. Sonra olay yerinden uzaklaştım."

"Cezaevine gireceğimi biliyordum. Zaten teslim olacaktım. Pişmanım keşke olmasaydı. Bu duruma gelmesini istemezdim. Bizimde ufak tefek hatalarımız olmuştur. Sürekli üzerimde silah vardır. Silahı hobi olarak taşıyordum. Geniş aileyiz aynı zamanda. Çocuklarımla görüşmeye gittiğim zaman silahı arabaya bırakıyordum. Olay günü arabaya bırakmadım. Hakaret etmesi üzerine vurduktan sonra ambulans çağırmadım. Böyle olmasını istemedim, pişmanım."