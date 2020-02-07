Van'daki çığ felaketlerini soruşturmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ olaylarını araştırmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van-Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığın'ca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, Van-Bahçesaray'da yaşanan çığ facialarının bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) February 7, 2020
Bahçesaray'da yaşanan çığ faciasında 41 kişi yaşamını yitirmişti.
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