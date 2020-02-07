Başvurusu onaylandı: Shane Larkin resmen Türkiye vatandaşı

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, "1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı’nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu." denildi.

Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li basketbolcu Larkin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye A Milli Takımı için oynayacağını açıklamıştı ve "Tek bir şey için söz verebilirim, bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim" demişti.