İSTESOB Başkanvekili Türkmen'den 'yüzde 35 zam' açıklaması: 3 bin otobüs esnafı enflasyon sebebiyle zor durumda

İSTESOB Başkanvekili Engin Türkmen, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam kararı alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 3 bin otobüs esnafının enflasyon ve giderler sebebiyle zor durumda olduğunu söyledi. Türkmen, "Yüzde 35 rakamı bazılarına çok gelebilir ancak biz 3 yıl zam almadık. Yıllık yüzde 10 gelse yine aynı olacaktı" dedi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) talebi üzerine AKOM'da yapılan UKOME toplantısında, elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılması kararı alındı.

Anadolu Ajansı'na konuşan İSTESOB Başkanvekili Engin Türkmen, 2017'den bu yana zam alamadıklarını belirterek, 3 bin otobüs esnafının enflasyon ve giderler sebebiyle zor durumda olduğunu ifade etti.

AKOM'da dün yapılan UKOME toplantısında taleplerini aktardıklarını dile getiren Türkmen, "Biz toplantıda hazırladığımız üç yıllık maliyeti çıkardık. Bu da yüzde 105'e tekabül ediyor. Otobüslerin fiyatı bile bu sürede 400 bin liradan 1 milyon liraya çıktı. Belediye de bizim önümüze yüzde 35'lik bir zam oranı koydu. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. Yüzde 35 rakamı bazılarına çok gelebilir ancak biz 3 yıl zam almadık. Yıllık yüzde 10 gelse yine aynı olacaktı. Bizim de çocuklarımız kullanıyor. Biz siyasi kavga tarafı değiliz" diye konuştu.

Öğrenci aylık kartı 50 liraya çıkacak

Zammın Marmaray dışında 'İstanbul Kart' kullanılan özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında geçerli olacağını bildiren Türkmen, 2 lira 60 kuruş olan ücretin 3 lira 50 kuruşa, öğrenci aylık kartının ise 40 liradan 50 liraya çıkacağını aktardı.

Türkmen, kararın, resmi imzaların tamamlanması sonrasında İstanbul Kart'la ilgili teknik işlemlerin yapılmasının ardından hayata geçmesini beklediklerini söyledi.

İSTESOB Başkanvekili Türkmen, 31 Aralık'ta dolan sübvanse oranlarının da 6 ay uzatıldığını hatırlatarak, haziran ayından sonra sübvanselerin kaldırılacağını kaydetti.