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21:23 07 Şubat 2020
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    CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Adana'da bir otelde düzenlenen Bereketli Topraklar Üzerinde - Akıllı Kentlere Doğru adlı programda bir araya geldi.

    CHP’li 11 büyükşehir belediyesinden deprem konusunda ortak karar

    © İHA /
    Türkiye
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    CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı Adana'da buluştu. Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 11 büyükşehir belediyesi olarak fayların üzerinde inşaat yapılmaması, kaçak ve ruhsata uygun olmayan yapılarla daha ciddi mücadeleyle ilgili kararların alınacağını kaydetti.

    CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının katılımıyla Adana'da yapılan "Bereketli Topraklar Üzerinde-Akıllı Kentlere Doğru" adlı toplantı sona erdi.

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentteki bir otelde düzenlenen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Elazığ depremi, Van'daki çığ ve İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

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    Büyükşehir belediye başkanlarının katıldığı toplantı sonrası önemli kararlar aldıklarını ifade eden Karalar, "Büyükşehir Belediye Başkanları Adana toplantısında, nisan toplantısına ev sahipliği yapacak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından gerçekleştirilecek birlikteliğe kadar, yaşanacak olası tüm afet çalışmaları hakkında 11 büyükşehir belediyesi adına başta deprem olmak üzere raporlar sunularak iş birliği yapılması konusunda karar birliğine varıldı" dedi.

    Karalar, büyükşehir belediye başkanlarının, fayların üzerinde inşaat yapılmaması, kaçak inşaatlarla mücadele gibi depremden önce alınabilecek tüm tedbirlerle ilgili karara varacağını bildirdi.

    Göçle ilgili rapor oluşturulacak

    Göç ve sığınmacı konusunda ülkedeki mevcut durumun, bütün yerel yönetimleri gündelik hayatta ciddi sıkıntılara soktuğunu savunan Karalar, bu konunun ayrıntılarıyla araştırılması için görüş birliğine varıldığını belirtti.

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    Karalar, şu ifadeleri kullandı:

    "Şu anda bile Türkiye'yi tehdit eden yeni göç dalgaları ve yeni sığınmacı girişlerinin gündemde olması sebebiyle alınması gereken tedbirler, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hususunda çalışmalar yapmak üzere, nisan ayına kadar rapor oluşturulması konusunda, bu konudaki deneyimleri nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız görevlendirilmiştir. Onun liderliğinde hazırlanacak çalışma, nisanda kamuoyuyla paylaşılacak. Göç konusunda Ankara'nın da bu koşulları göz önüne alarak, kalıcı bir göç politikası oluşturarak, tüm yerel yönetimleri de sürecin içine alarak çözüm oluşturması gerekmektedir".

    "Birlikte hareket etme kararı aldık" 

    Karalar, CHP'li büyükşehir belediyelerinde yapılan yatırımlara, bazen devletin kurumlarınca onay verilmesi konusunda sorunlar yaşadıklarını savundu.

    Halka hizmet etmek istediklerini belirten Karalar, "Metro hatları, ulaşım gibi konularda gerekli izin konusunda ve ilgili süreçlerde taleplerimiz karşılıksız kalıyor. 40 milyon insanın yaşadığı kentlerimizdeki bu tür süreçlerin yatırım planına alınması, Hazine garantisi verilmesi gibi konularda ve işlemlerde her belediyeye eşit davranılması, siyasi ayrımcılık yapılmaması konusunda ve karar verme aşamalarında hükümet yetkililerine ve ilgili bürokratlara hassas olmaları uyarısını yapıyoruz" dedi.

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    Karalar, büyükşehir belediye başkanları olarak başta raylı sistemler ve ulaşım olmak üzere birçok konuda kredi bulma, iş birliği yapma ve teknik konularda ortak çalışmalar gerçekleştirme hususlarında da birlikte hareket etme kararı aldıklarını bildirdi.

    5393 sayılı Belediye Kanunu

    Karalar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklikle ilgili "sağda solda ve sosyal medya üzerinde dağıtılan bir taslak gördüklerini" belirterek, şunları kaydetti:

    "11 Eylül 2019'da 30 büyükşehir belediyesiyle Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde katıldığımız toplantıda aramızdan seçilen 3 belediye başkanının içinde olduğu bir komisyonla bu taslağın hazırlanacağı düşünülürken, 5 ay sonra, halkın oylarıyla seçilmiş ve ülkemizin yüzde 50'ye yakın nüfusunun yaşadığı şehirlerin 11 büyükşehir belediye başkanı olarak, Cumhurbaşkanının kurulan komisyonla çalışma yapma sözünün tutulmasını temenni ediyoruz. Alınacak tüm kararların, atanmışların dayatmasıyla değil, 80 milyon vatandaşımızın temsiliyle, yerel yönetimler anlayışına uygun olarak gerçekleşmesini demokrasinin gereği olarak görüyoruz".

    'Bize söz verildi'

    Toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin "Hazırlandığı öne sürülen Belediye Kanunu'nda değişiklik taslağı"na ilişkin görüşlerini sorması üzerine, bu konuda geçen eylülde kendilerine söz verildiğini söyledi.

    İmamoğlu, "Mansur Yavaş başkan, Yılmaz Büyükerşen ve benim içinde olduğum bir komisyonun da kanun taslağı çalışması yönünde, Sayın Cumhurbaşkanının 30 büyükşehir belediye başkanı önünde, bakanların önünde bize taahhüdü var, sözü var. Bu sözün yerine geleceğini hala umut ediyoruz. 5 ay geçti, hala umut ediyoruz ve umuyorum sağda solda gezen o taslak, gerçek değildir" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, deprem, Zeydan Karalar, Adana, CHP
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