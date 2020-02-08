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10:21 08 Şubat 2020
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    Ahmet Hakan

    Ahmet Hakan: Ekrem Bey belki yapılacak ilk seçime doğru CHP rozetini çıkarmayı yeniden aklına getirir

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 12 Şubat'taki Tarafsız Bölge programına katılmaktan vazgeçtiğini doğrulayarak "Çıkaracağım' dediği parti rozetini çıkarmamış Ekrem İmamoğlu. Belki yapılacak ilk seçime doğru rozeti çıkarmayı yeniden aklına getirir Ekrem Bey" ifadelerini kullandı.

    CHP'nin CNN TÜrk'ü boykot kararının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da 12 Şubat'ta Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılmaktan vazgeçtiği öğrenilmişti. 

    CNN Türk Genel Yayın Yönetmeni Hakan, bugün kaleme aldığı 'Ekrem İmamoğlu’nun Tarafsız Bölge’ye çıkmamasına dair' başlıklı köşe yazısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

    Programa katılma talebinin İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan geldiğini belirten Hakan, program formatının da Ongun'dan gelen talep üzerine değiştirildiğini belirterek İmamoğlu'nu eleştirdi. 

    Hakan'ın Hürriyet'te yer alan yazısının ilgili kısmı şekilde: 

    "Olay baştan sona aynen şöyle cereyan etti

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’dan bir mesaj aldım.

    *

    Murat Ongun, mesajında...

    İstanbul için yaptıkları çalışmaların medyada yeterince yer almadığını... Tarafsız Bölge’ye katılmayı çok istediklerini... İstanbul için yaptıklarını anlatmak için bunun iyi bir fırsat olacağını...

    Söylüyordu.

    *

    Ben de kendisine şu mesajı gönderdim:

     

     

    “Çok iyi olur Murat Bey. Tarafsız Bölge’de Ekrem İmamoğlu’nu konuk etmekten memnuniyet duyarım.”

    *

    Süreç içinde format üzerine konuşuldu Murat Ongun’la...

    *

    Format konusunda Tarafsız Bölge Yapımcısı Onur Akhan, şu öneriyi götürdü Murat Ongun’a...

    “Gazeteciler sorsun, Ekrem İmamoğlu cevaplasın.”

    *

    Gazeteciler olarak belirlenen isimleri de kendisine gönderdi Onur.

    Düşündüğümüz ve önerdiğimiz gazeteciler şunlardı:

    - Özlem Gürses

    - Nedim Şener

    - Zafer Şahin

    - Necdet Saraç

    *

    Murat Ongun ise Ekrem İmamoğlu’nun gazetecilerle değil, teke tek çıkmak istediğini söyledi.

    Gerekçesi ise şuydu:

    Konu dağılıyor, belli bir sistematik içinde kalınamıyor, anlatılmak istenenler tam olarak anlatılamıyor.

    *

    Ongun’dan gelen bu itirazı da değerlendirdik.

    CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı’nın da oluruyla...

    - “Tamam” dedik.

    - “Bu da kabulümüzdür” dedik.

    *

    Ve 12 Şubat tarihinde anlaştık.

    Ekrem İmamoğlu, 12 Şubat’ta CNN Türk ekranında Tarafsız Bölge’ye çıkacak, sorularımı cevaplayacaktı.

    *


    Fakat şöyle bir şey oldu:

    *

    Murat Ongun, geçtiğimiz gün, CNN Türk yapımcısı Onur Akhan’a...

    CHP’nin aldığı boykot kararını hatırlattı, partinin aldığı bu kararın kendilerini de bağladığını belirtti.

    Ve Tarafsız Bölge’ye çıkamayacaklarını açıkladı.

    *

    Ne bir eksik ne bir fazla, bütün hikâyesi budur olayın.

    *

    Partiydi, karardı, boykottu, şuydu buydu...

    Hepsini tartışırız.

    Fakat tartışmayacağımız, tartışamayacağımız bir husus var:

    O da Ekrem İmamoğlu’nun bilhassa seçim öncesi estirdiği o muhteşem havadır.

    *

    Ne diyordu İmamoğlu seçim öncesi estirdiği o muhteşem havada?

    - “Ülkenin en büyük düşmanı partizanlıktır” diyordu.

    - “Ben 16 milyon İstanbullunun başkanı olacağım” diyordu.

    - “Şu an müthiş bir kutuplaşma süreci yaşanıyor, benim dilim bunu yok edecek” diyordu.

    - “Seçim bittiğinde CHP rozetini çıkaracağım” diyordu."


    İmamoğlu bunları dedikçe...

    Ben de kendisini alabildiğine destekleyen yazılar yazmıştım.

    Yazı arşivimde onlarca yazı vardır bu konuda.

    *

    Gelinen bu son noktada...

    “Parti kararı bizi de bağlar” cümlesinden anlıyoruz ki...

    “Çıkaracağım” dediği parti rozetini çıkarmamış Ekrem İmamoğlu.

    *

    Neyse... Sağlık olsun...

    Belki yapılacak ilk seçime doğru rozeti çıkarmayı yeniden aklına getirir Ekrem Bey.

    Etiketler:
    Murat Ongun, Boykot, CHP, Ahmet Hakan, CNN TÜRK, Ekrem İmamoğlu
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