Sabiha Gökçen kazasında önceki iki uçağın neden pisti pas geçtiği araştırılıyor

Sabiha Gökçen'de 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada, başsavcılık kaza yapan uçaktan önceki iki uçağın neden iniş yapmayarak pisti pas geçtiğini araştırıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 kişinin hayatını kaybettiği 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün kaza kırım raporu yön verecek. Şu an yalnızca iki pilotun şüpheli olduğu soruşturmada, ön rapor şüpheli sayısının artıp artmayacağını belirleyecek.

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 4 savcı görevlendirildi. Kazanın oluşumuna yönelik ön ve kesin rapora ilişkin tüm deliller toplandı. Kaza Kırım ekibi enkaz alanında çalışmalarını bitirdi. 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak'tan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olan iki pilotun sağlık durumlarının henüz ifade almaya elverişli olmadığı öğrenildi. Pilotların kan örnekleri alınarak, alkol veya uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için inceleme yapılıyor.

Pilotların bilgisine başvurulacak

Savcılık soruşturması kapsamında, uçaktan yaralı olarak kurtulan veya yaralı olmayan tüm yolcuların, uçağın inişini hazırlayan ekibin, kule görevlilerinin ifadelerinin alınma işlemleri başlandı. Yaralanmayan yolcuların bilgi sahibi olarak ifadelerine başvuruldu.

Soruşturma kapsamında, öncelikle uçağa ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi tarafından bir ön rapor hazırlanacak. Rapordaki tespitlere ve sorumluluk derecelerine göre, kişilerin hukuki durumu belirlenecek bu sonuca göre soruşturmadaki şüpheli sayısı artabilir.

Soruşturma kapsamındaki, araştırılan bir diğer husus da kaza yapan uçaktan önceki iki uçağın neden pas geçtiği konusu. Savcılık bu sorunun cevap bulması için pilotların bilgisine başvuracak.

Öte yandan ABD’den gelecek, aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı 11 kişilik heyetin yarın yapacağı incelemenin ardından enkaz kaldırılacak.