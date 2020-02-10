Çalışanlarına ayağa kalkmadığı gerekçesiyle tokat atan patrona 14 yıl hapis istemi

İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıl 4'ü eğlence merkezi çalışanı 5 kişiye attığı tokat görüntüleri ile gündeme gelen Şahin Şeker hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre iddianamede, Dorock XL adlı eğlence merkezinin mülk sahibi Şeker hakkında 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olaydan 50 gün sonra gözaltına alınan Şeker, savcılık ifadesinde, tansiyon ve şeker hastası olduğunu belirterek tokat atma anlarının bazılarını hatırlamadığını söyledi.

Olay sonrası kapatılan mekanı oğlu D. Şeker ile M.A.'nın ortak işlettiğini ifade eden Şeker, "Bir anda öfkelendim. Gaye Akıl'ın yanındaki çocuğa tokat attım. Sonrasında olanları net hatırlamıyorum. Gaye'ye vurduğum anları hatırlamıyorum" dedi.

Akıl ise Şeker'in “Beni görünce neden ayağa kalkmadınız" diyerek kendisini tokatladığını söylemişti.

Şeker'in avukatı Ali Cem Alıcı, yaşanan olayın gerisinde işletmeye ilişkin ticari uyuşmazlıkların yer aldığını öne sürdü. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması haziran ayında yapılacak.