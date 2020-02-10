Ulaştırma Bakanlığı'ndan Marmaray açıklaması: Zam İBB tarafından uygulanmaktadır

Zammın İBB tarafından uygulandığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullandı:
Bakanlık, "Marmaray’da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır" açıklamasında bulundu.
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zammın ardından Marmaray bilet fiyatlarına da zam geldi. Buna göre 1 ila 7 istasyon tam geçişi 2.60 TL'den 3.5 TL'ye yükseltildi.
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