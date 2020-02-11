Dolar 6 lirayı geçti

İdlib bölgesindeki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere, bir çok merkez bankası yetkisinin konuşmasının takip edileceği yeni güne Dolar/TL 6.01 seviyesinden başladı.
DOLAR- 6.0166 (%0.08)
EURO- 6.5701 (%0.07)
ALTIN- 303.31 (%-0.31)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde, İdlib'deki saldırıya misliyle karşılık verileceği ve Türkiye'nin Suriye’de gösterdiği kararlılıktan vazgeçmeyeceği vurgulanmıştı.
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