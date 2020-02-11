Kayıt
11:35 11 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Doktor

    Son üç yılda psikiyatri kliniklerine 8 milyon kişi başvurdu: Yüzde 69'u kadın, yüzde 31'i erkek

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104112/01/1041120127.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002111041375336-son-uc-yilda-psikiyatri-kliniklerine-8-milyon-kisi-basvurdu-yuzde-69u-kadin-yuzde-31i-erkek/

    Son 3 yılda hastanelerin psikiyatri kliniklerine yaklaşık 8 milyon kişi başvurdu. Bu kişilerin yüzde 69'u kadın yüzde 31'i erkek. Antidepresanları da kapsayan sinir sistemi ilaçlarında büyük artış gözlendi.

    Türkiye’nin ruh sağlığına yönelik geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlar, psikiyatrik sorun ve antidepresan tüketiminin arttığını ortaya koyarken, birtakım tartışmaları da beraberinde getirdi.

    CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan’ın soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2017-2019 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde, tüm hastanelerdeki psikiyatri kliniklerine toplam 7 milyon 953 bin 651 kişilik başvuru olduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca kliniklere giden 7 milyon 953 bin kişinin yüzde 69’unu kadınların, yüzde 31’ini ise erkeklerin oluşturduğunu belirtti.

    380 milyon kutu ilaç: Ağırlıklı olarak antidepresanlardan oluşuyor

    Sivastopol’ün Deniz Sahili’nde genç bir kadın gün batımını izliyor.
    © Sputnik / Vladimir Sergeev
    ‘Antidepresan gençlerde etkisiz’
    Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda yayınlanan rakamlar, antidepresanları da kapsayan sinir sistemi ilaçlarında ciddi artış yaşandığını gösterdi. 2018 yılı itibarıyla Türkiye çapında satılan sinir sistemi ilaçlarının toplamı 308 milyon kutu olurken, satılan bu ilaçların ağırlıklı olarak antidepresanlar oluşturduğu belirtildi.

    ‘Sinir ilacı satışı bir yılda 10 milyon kutu attı’

    Sinir sistemi ilaçları en çok tüketilen üçüncü grup ilaç olurken, 2017’de 298.4 milyon kutu sinir sistemi ilacı satılırken, bu rakam bir yıl içinde 10 milyon kutu artarak, 308 milyona ulaştığı açıklandı. 2013’te 258.5 milyon olan sinir sistemi ilaçlarının kullanım sayısının ise son 5 yılda 49 milyon 500 bin kutu arttığı tespit edildi.

    ‘Toplumun tümünü taranmış olsa, nüfusun yüzde 25’lik dilimine tanı konulur’

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
    © AA / Metin Aktas
    Doktora gidip antidepresan kullandı, YSK ‘kısıtlı seçmen’ listesine aldı
    Türkiye’deki ruh sağlığı sorunları ile ilaç tüketimindeki artış psikiyatristleri endişelendirirken, Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ömer Böke, yaptığı açıklamada; “Yılda 8 milyon kişinin psikiyatri kliniklerine başvurması anormal bir durum değil. Ancak özel muayenehanelere başvuru rakamlarını bilmiyoruz. Psikiyatri uzmanları, toplumun tümünü taramış olsa, nüfusun yüzde 25’lik dilimine tanı konulur. Sorun 8 milyon kişinin kliniklere başvurması değil, psikiyatrist sayısının azlığı ve bilinçsiz ilaç tüketimi” dedi. 

    Türkiye genelinde asistanlarla birlikte 5 bin 500 civarında psikiyatri uzmanı olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ömer Böke şunları söyledi:

    ‘Muayene süresi çok kısa ve hizmetin niteliği iyi değil’

    © AFP 2019 / Stephen Chernin
    Araştırma: Antidepresana maruz kalan balıklar 'neredeyse' avlanmayı bile unutuyor
    “Bu rakam, nüfus ve hastalık artışına oranla 15 bin olması gerekir. Devlet hastanelerinde yapılan muayene süresi çok kısa ve hizmetin niteliği iyi değil. Meselenin bu kısmını gözden kaçırıyoruz. Psikiyatri uzmanı, kamuda hastasına sadece 5 dakika ayırabiliyor. İki randevu arasındaki zaman dilimi 4-5 dakika. Hekimler de bu durumdan rahatsız. Devletin bu sağlık hizmetini nitelikli hale getirmesi gerekir. Hekimler tükeniyorlar. Bu nedenle kamu hastanelerinden ayrılıp özel klinik açanların sayısı çok fazla. Nitelikli yeni uzmanlar yetiştirmeden ruh sağlığı hizmetlerinde istediğimiz kaliteyi yakalamamız çok güç.”

    İlgili konular:

    Psikiyatri uzmanı Prof. Tezcan, Palu ailesini değerlendirdi: Buna benzer olaylarla çok karşılaşıyoruz
    Yarkadaş: CHP, 24 Haziran sonrası psikiyatriye gitti
    Etiketler:
    Ömer Böke, Milliyet, Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, İrfan Kaplan, Gaziantep, Türkiye, ilaç, Hastane, psikiyatri, klinik, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Atatürk Kültür Merkezi'nin eski binasının yıkılmasının ardından 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası inşaatı tüm hızıyla sürüyor.
    Yeni Atatürk Kültür Merkezi Taksim'de yükselmeye başladı
    Karikatür
    Rusya Savunma Bakanlığı: İsrail, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 172 kişilik yolcu uçağını kalkan yaptı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet