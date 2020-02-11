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17:40 11 Şubat 2020
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    AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızla FETÖ'yü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün önünü açan siyasi otorite FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Devleti FETÖ'ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır" ifadesini kullandı.

    AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

    Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır" dedi ve şöyle devam etti:

    "Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına ulaşamamıştır. FETÖ'nün hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı aynı şekilde Kılıçdaroğlu da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile mücadele konusunda ters istikamette hareket ettiği bugün daha net görülmüştür." 

    'Bu mücadelenin en büyük gücü devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanımızdır'

    FETÖ ile sonuna kadar, kesintisiz ve tavizsiz mücadelenin bir devlet kararı olduğunu belirten Çelik, paylaşımında şu mesajı verdi:

    "Bu mücadelenin en büyük gücü devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ kendisi için en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı görürken, Kılıçdaroğlu sistematik yalanlarla Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Son haftalarda yapılan açıklamaların Türkiye'ye geçmişte çok acılar çektirmiş köhne vesayeti yeniden canlandırma amacı taşıdığını görüyoruz. Farklı aktörler aynı köhne vesayet denklemini canlandırmak için paslaşıyorlar. Bunlar, FETÖ ile mücadele etiketi altında başka bir vesayeti diriltme peşindeler.

    Cumhurbaşkanımıza bu yüzden saldırıyorlar. Demokrasimizi öteden beri tehdit eden zihniyetin farklı yüzleri var. Bu yüzlerden çok çirkin olan birinin yeniden sahne alma çabalarını görüyoruz. Bu çevrelerin amacını net görüyoruz. FETÖ terör örgütü ile mücadele adı altında, bu örgütle gerçek mücadelenin öncüsü olan Cumhurbaşkanımıza saldırmak başka niyetlerin göstergesidir. Yönteminizi tanıyoruz. Maksadınızı biliyoruz. Niyetinizin farkındayız. Biz aziz milletimizin büyük değeri olan demokrasimizi her türlü terör örgütüne ve vesayet zihniyetine karşı korumaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz."

    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, Twitter, Demokrasi, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, CHP, Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ
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